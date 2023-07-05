الأراضي المحتلة.. إسرائيل تنسحب من جنين وتقصف غزة

أكدت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي انسحاب قوات الاحتلال من جنين عقب عملية استمرت يومين دُفع فيها بقوات برية وجوية، وخلفت شهداء وجرحى فلسطينيين، مع احتفال المقاومة بالنصر المحقق.

وأفادت وسائل إعلامية بمواصلة عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي انسحابها من المخيم مع بقائها على أطراف مدينة جنين.

إلى جانب ذالك أصيب من الفلسطينيين بجروح نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت موقعا داخل مقبرة في الحي الشرقي بجنين، حيث ذكرت قوات الاحتلال أن الخلية المستهدفة شكلت تهديدا على قواته لدى انسحابها من المدينة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية «بيت وحديقة» في جنين لن تقتصر على جولة واحدة، بحسب قوله.

وأضاف في ختام تقييم للموقف الأمني بحضور وزير دفاعه يوآف غالانت، في معسكر معبر سالم على شارع حيفا غربي جنين، أن العملية تقترب من نهاياتها بعد أن حققت أهدافها، حسب تعبيره.

وبعد إعلان انسحابه من جنين، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية ردا على إطلاق صواريخ من القطاع اعترضتها القبة الحديدية

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين جنين، في أوسع اقتحام منذ عملية السور الواقي عام 2002، حيث شارك في الاقتحام أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات.