الأراضي المحتلة.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 198 و15148 إصابة

من بين المصابين 130 حالة وصفت بالحرجة يخضع 102 منهم للتنفس الصناعي. [رويترز]

قالت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 198 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 15148.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة تأتي بعدما سجلت الأراضي المحتلة منذ مساء الجمعة 4 وفيات، و90 إصابة جديدة، بحسب قناة “كان” الرسمية.

ومن بين المصابين 130 حالة وصفت بالحرجة، يخضع 102 منهم للتنفس الصناعي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 6159 غادروا المستشفيات وعادوا إلى منازلهم.

يأتي ذلك في حين، صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء الجمعة، على سلسلة من التسهيلات لأنظمة الطوارئ التي سبق وأقرتها للحد من تفشي الوباء.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المحال التجارية في الشوارع وليس في المراكز التجارية الكبيرة، بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة.

كما بات بإمكان أصحاب المطاعم فتح محالهم دون السماح للزبائن بالجلوس فيها، أي اقتصار عملهم على بيع الوجبات مع خدمة التوصيل.

وتبدأ التسهيلات اعتبارا من مساء السبت، وحتى 3 مايو المقبل، وبعدها تدرس السلطات التصديق على تسهيلات أكبر بناءً على تراجع أعداد المصابين والوفيات.

وشهد الأسبوع الماضي احتجاجات حاشدة في القدس المحتلة وتل أبيب من قِبل أصحاب أعمال خاصة ومشاريع صغيرة قالوا إنهم تضرروا بشدة جراء القيود التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي الوباء، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

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