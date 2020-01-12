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الأربعاء المقبل.. البرلمان العربي يعقد جلسة لمناقشة التطورات في العراق وليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 يناير 2020 - 14:52
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جلسة طارئة للبرلمان العربي. [أر تي]

يعقد البرلمان العربي، الأربعاء المقبل، جلسة طارئة في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات بينها الملفان العراقي والليبي.

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان: “يترأس رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي جلسة البرلمان الثانية من دور الانعقاد الرابع، بحضور رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي”.

وأضاف أن “البرلمان العربي سيصدر قرارا بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا”، لافتا إلى أنه “من المقرر أيضا أن تناقش الجلسة تطورات الأوضاع المستجدة في العراق في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين السلميين”.

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وأشار البيان، إلى أن “البرلمان سيصدر أيضا عددا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية المهمة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي”.

وستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة، الثلاثاء، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، خاصة فى سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.

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