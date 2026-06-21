الأرجنتين تكشف عن أكبر تمثال في العالم للأسطورة «ليونيل ميسي»

شهدت الأرجنتين تدشين تمثال يُعد الأعلى في العالم لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بارتفاع يصل إلى 26 مترا، وذلك في مدينة كوترال كو بمقاطعة نيوكوين، في حدث احتفالي حمل طابعا رمزيا وتكريميا لواحد من أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

ويجسد التمثال لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني “التانغو”، جاثيا على ركبتيه، مع رفع ذراعه اليمنى نحو الأعلى، بينما يظهر كأس العالم موضوعا بين ركبتيه، في مشهد رمزي يعكس لحظة التتويج التاريخي بلقب المونديال.

وجاء تنفيذ هذا العمل الفني على يد الفنان المحلي ألدو بيرويسا، بمشاركة فريق من العمال وسكان المدينة، واستغرق إنجاز المشروع قرابة عام كامل، وسط تفاعل محلي واسع مع الفكرة وتنفيذها.

ويُعد ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث توج بالكرة الذهبية 8 مرات، ويُصنف كهداف تاريخي في الدوري الإسباني ونادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

ومع المنتخب الأرجنتيني، حقق ليونيل ميسي لقبين في بطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، إضافة إلى التتويج بكأس العالم 2022.

ويُشار إلى أن ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو هما اللاعبان الوحيدان اللذان شاركا في 6 نسخ من بطولة كأس العالم.

ويأتي تدشين هذا التمثال في سياق موجة عالمية من تكريم الرموز الرياضية التي صنعت لحظات تاريخية في كرة القدم، حيث يُنظر إلى تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 2022 كأحد أبرز المحطات في تاريخ اللعبة الحديثة، ما جعل ميسي يتحول إلى رمز وطني عالمي يتجاوز حدود الرياضة.

التمثال لا يعكس فقط إنجازا رياضيا، بل يمثل أيضا ارتباط الجمهور الأرجنتيني بقائده التاريخي في كرة القدم، ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليا.

¡UN HOMENAJE DIGNO DEL ÍDOLO! Se inauguró la estatua de Leo Messi más alta del mundo en Cutral Co, Neuquén. Mide 26 metros, estuvo a cargo del artista Aldo Beroisa y supera a la que está ubicada en India (21 metros). 🇦🇷👏



📹 josemureri pic.twitter.com/gNAgaXA128 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026

¡Homenaje monumental en #Argentina! Inauguraron la estatua más alta del mundo en honor a Lionel Messi en Cutral Co, Neuquén.

La imponente estructura mide 26 metros, pesa 70 toneladas y superó el récord de la escultura que le habían dedicado al astro argentino en la India. Un… pic.twitter.com/KyNI8WsInt — Guatemala Herald (@GuatemalaHerald) June 21, 2026