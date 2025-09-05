الأرجنتين تنتصر.. ميسي يودع التصفيات على أرضه بـ«ذكريات لا تُنسى»

اختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم، مشواره في تصفيات كأس العالم على أرضه بطريقة رائعة، بعدما سجل هدفين قادا منتخب بلاده لفوز مستحق بنتيجة 3-0 على فنزويلا، في مباراة حملت الكثير من المشاعر والذكريات.

وخلال اللقاء الذي أقيم في الأرجنتين، تألق ميسي البالغ من العمر 38 عامًا في آخر ظهور له بتصفيات المونديال على أرضه، رغم أنه لم يحدد بعد موعد اعتزاله الدولي، إلا أنه أكد أن هذه المباراة ستكون الأخيرة له في تصفيات كأس العالم داخل بلاده، وهو الوداع الذي حمل في طياته مشاعر الفخر والحنين.

ومنذ البداية، هيمنت الأرجنتين بطلة العالم على مجريات اللعب، وأهدرت عدة فرص قبل أن ينجح ميسي في فك شفرة دفاع فنزويلا وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39، إثر تمريرة ذكية من خوليان ألفاريز، وضعها النجم الأرجنتيني بدقة في الزاوية العليا لمرمى حارس فنزويلا رافائيل رومو.

وفي الشوط الثاني، واصل التانجو ضغطه الهجومي، وتمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة متقنة من نيكو غونزاليس، قبل أن يختتم ميسي مهرجان الأهداف بتسجيل الثالث بعد أربع دقائق فقط، مستغلاً تمريرة رائعة من تياغو ألمادا.

وعبر ميسي عن تأثره العميق بهذه اللحظة، قائلاً: “أن أنهي مشواري بهذه الطريقة على أرضي وبين شعبي هو ما حلمت به دائمًا. لقد حظيت بمحبة جمهور برشلونة لسنوات، وكان حلمي أن أعيش هذا الحب في بلدي أيضاً.”

وعند سؤاله عن اعتزاله، أكد ميسي: “ليس أمرًا أحب الحديث عنه أو أتوقعه، لكن الوقت يمضي، ومرت سنوات طويلة.”

وعلى صعيد الترتيب، تتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 38 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة ضد الإكوادور، في حين تحتل فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة، وتسعى للابتعاد عن شبح الهبوط إلى الملحق.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة، عززت البرازيل موقعها في المركز الثاني بفوز ساحق 3-0 على تشيلي في ملعب ماراكانا، بينما تقدمت أوروغواي إلى المركز الثالث بعد الفوز على بيرو بنفس النتيجة. وفي مباراة أخرى، تعادلت الإكوادور مع باراغواي سلبياً، حيث ضمنت الأخيرة التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 16 عامًا.