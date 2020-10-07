الأرجنتين تُسجل أعلى معدل إصابات لاختبارات كورونا «بالعالم»

قال موقع أور وورلد إن داتا، التابع لجامعة أوكسفورد إن الأرجنتين سجلت أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كورونا المستجد في العالم.

وبحسب الموقع، أثبتت الفحوص إصابة نحو ستة من كل عشرة، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ اجمالي حالات الإصابة بكورونا في الأرجنتين حتى يوم الاثنين الماض 809728، حيث كان معدل الإصابة في الأيام 7 الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا. وتجاوز مجموع عدد الوفيات في البلاد 21 ألفا.

ويقول المسؤولون الصحيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي اكتشاف الإصابات إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40% في أغسطس إلى قرابة 60 % في الأيام السبعة الماضية، طبقا لما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن رويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وتحتل الأرجنتين المركز 8 عالميا في تسجيل الإصابات بكورونا المستجد، وهي حاليا في المراكز 5 الأولى لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي. وأمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كورونا المستجد الذي يسببه.