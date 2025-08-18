الأردن.. إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بدءًا من شباط 2026

أعلن الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عن قرب إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم في الأردن، بهدف إعداد الشباب وتعزيز جاهزيتهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط لديهم.

وقالت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إن البرنامج سينفذ في معسكري خو وشويعر المجهزين بجميع المرافق التدريبية والإقامة والرعاية الصحية، وسيعقد ثلاث دورات سنوياً، كل دورة تمتد ثلاثة أشهر، على أن يبدأ الأول من شباط 2026.

ويشمل البرنامج مسارين، الأول عسكري ويتضمن تدريبات بدنية، مهارات ميدانية، تدريب على الأسلحة الخفيفة والانضباط العسكري، والثاني معرفي نظري ويشمل محاضرات حول التاريخ الوطني، المواطنة، الثقافة الاقتصادية والمالية وسوق العمل.

وستشارك في الدفعة الأولى 6000 شاب أردني من مواليد 2007، موزعين على ثلاث دفعات وفق التوزيع السكاني بين المحافظات، بحيث تكون عمان 1500، الزرقاء 900، إربد 900، وبقية المحافظات 300 لكل منها.

ويحصل المكلفون على 100 دينار شهرياً، ويستفيدون من إجازات أسبوعية وأخرى قصيرة بعد أربعة أسابيع من التدريب، وسيتم استدعاؤهم عبر وزارة الداخلية ومديريات الشرطة وتطبيق “سند” والرسائل النصية.

وأشارت الحكومة إلى أن البرنامج يراعي حالات الطلبة والعاملين مع منح إعفاءات محددة بالقانون، فيما تصل العقوبة على التخلف عن الخدمة إلى السجن من 3 أشهر إلى سنة.

وأكدت السلطات أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الانضباط والمثابرة وتعريف الشباب بمؤسسة الجيش الأردني وقيمها، مع متابعة دقيقة لضمان العدالة والشفافية في اختيار المكلفين.