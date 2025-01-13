الأردن: إعفاء المنتجات المصدّرة إلى سوريا من الرسوم

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن المنتجات الأردنية المصدرة إلى سوريا معفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، إن الأردن يصدر المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية “صفر”.

وأضافت أن “الأردن أرسل إلى سوريا منذ 16 ديسمبر 2024 حتى تاريخه نحو 2500 شاحنة، مقسمة على 600 شاحنة خلال النصف الثاني من ديسمبر 2024 حتى بداية العام الحالي، و1200 شاحنة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه من خلال معبر جابر الحدودي مع سوريا، بالإضافة إلى 700 شاحنة من خلال شركة منطقة الحرة الأردنية-السورية”.

وأوضحت الزعبي أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تحمل بنحو 200 شاحنة يوميا، مشيرة إلى أن 50% من الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد هي إنشائية (أسمنت).

وأشارت إلى أن مستويات التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كانت مرتفعة جدا قبل 2011، حيث تخطت الـ 500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 انخفضت إلى 100 مليون دولار منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.

وأوضحت أن العلاقة التجارية يحكمها إطار تشريعي وهي اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحرة بين الأردن وسوريا، حيث وقعت الاتفاقية في 2001، ودخلت حيز التنفيذ في 2002 وبعد ذلك وقع البلدين اتفاقية التجارة الحرة؛ وبموجب الاتفاقيات تعفى المنتجات الأردنية النافذة إلى الأسواق السورية من الرسوم الجمركية وبالعكس.

وكشفت الزعبي، أن الأردن منح 250 مستثمرا سوريا الجنسية الأردنية، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والمسؤولين في الوزارة يعقدون اجتماعات دورية مع مستثمرين، أظهرت أن هناك توجها من المستثمرين إلى بقاء استثماراتهم في الأردن.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الأحد، استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية، بعد توقف دام نحو ثلاثة عشر عاما..

وقالت الوزارة إن الخطوة سيكون لها أثر إيجابي، وإن الانفراجة الحالية تشكل دافعاً للقطاع الزراعي الأردني لاستعادة الأسواق الخارجية كافة.

كما أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، السماح بدخول السوريين المقيمين في عدة دول، أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إنه تقرر السماح بدخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى أراضي المملكة دون “موافقات مسبقة”.