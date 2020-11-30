الأردن.. ارتفاع معدل البطالة إلى 23.9% في الربع الثالث من العام الحالي

أفادت بيانات رسمية في الأردن، اليوم الاثنين، بارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 23.9% في الربع الثالث من العام الجاري، من 19.1 في الربع المقابل من 2019.

وأشارت البيانات إلى أن البطالة في الأردن، سجلت 23% خلال الربع الثاني 2020، و19 بالمئة نهاية 2019.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن دائرة الإحصاءات العامة قولها في بيان، إن معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي بلغ بين الذكور بلغت 21.2%، مقابل 33.6% للإناث.

ولفتت الدائرة إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية “الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى” بلغت نحو 27.7%.

يأتي ذلك في حين، يُحذّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، في ظل جائحة كورونا وإغلاق للعديد من القطاعات ضمن جهود الحكومة في الحد من تفشي الفيروس في البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل الأردني معن قطامين، إن الحكومات السابقة قصرت في ملف البطالة، مؤكدا أن هنالك فرص هائلة للتشغيل في الأردن تنتظر حكومة تقتنصها.

وحتى مساء أمس الأحد، بلغت حصيلة وباء كورونا في المملكة 2694 حالة وفاة و214307 إصابات.