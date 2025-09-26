الأردن: العائق أمام تحقيق السلام بالشرق الأوسط هو إسرائيل

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين أكد وجود إجماع دولي على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيراً إلى أن العائق الوحيد أمام ذلك هو الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأوضح الصفدي، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن موقف إسرائيل المتطرف، الذي يعلن من على لسان رئيس وزرائها رفض إقامة الدولة الفلسطينية، يعني في الوقت نفسه رفض تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن العالم بدأ يدرك أن “لا يوجد شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام الآن”، مؤكداً أن الطريق لتحقيق السلام هو عبر حل الدولتين.

وأشار الوزير الأردني إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات على الأرض تجعل من تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، من توسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي، إلى العدوان على غزة والضفة الغربية، وعملياتها في سوريا ولبنان، مؤكداً أن كل هذه السياسات تعكس “حكومة إسرائيلية تتصرف بغطرسة غير مسبوقة”.

وشدد الصفدي على أن الرسالة العربية الإسلامية واضحة: السعي إلى السلام العادل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.