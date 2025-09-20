الأردن تحدد موعد إعادة فتح «جسر الملك حسين» أمام حركة المسافرين

أعلنت إدارة أمن الجسور في الأردن أن جسر الملك حسين سيُفتح أمام حركة المسافرين اعتبارًا من يوم غد الأحد، فيما ستظل حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت الإدارة مستخدمي الجسر إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل مرورهم وتوفير الوقت والجهد.

ويأتي هذا القرار بعد الإغلاق المؤقت للجسر إثر الهجوم المسلح الذي وقع في معبر اللنبي على الحدود الأردنية الإسرائيلية، وأسفر عن مقتل عنصرين من الجيش الإسرائيلي، مما دفع السلطات لتعزيز الإجراءات الأمنية وإيقاف حركة المسافرين والشحن مؤقتًا.

ويمثل جسر الملك حسين شريانًا حيويًا يربط الأردن بفلسطين والشرق الأوسط، ويسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين، في خطوة تهدف لاستعادة النشاط الطبيعي للمعبر بعد فترة التوتر الأمني.