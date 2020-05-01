الأردن.. تحذيرات من موجة ثانية من كورونا قد تكون أقسى

أفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الجمعة، بأن العالم يتحدث عن إمكانية عودة موجة ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد في ظل عدم وجود لقاح.

ونقلت وسائل إعلان أردنية عن الوزير قوله: “الأردن يختلف عن باقي الدول، لأن عدد الحالات قليل جدا مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي لم يحصل المجتمع على مناعة كافية”.

وأضاف: “في حال شهدنا موجة كورونا ثانية، لربما تكون أقسى بكثير من أي سيناريو محتمل، إذا ما تراخينا”.

يأتي ذلك في حين، لم يسجل الأردن خلال اليومين الماضيين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات عن توجه حكومي للتخفيف من الحظر المفروض بسبب كورونا في المملكة مع التقييد بالإرشادات الصحية العامة.

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