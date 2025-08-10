الأردن تستضيف اجتماعاً مع أمريكا لمناقشة الأوضاع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، أن المملكة ستستضيف يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء البلاد على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي تطلعات الشعب السوري وتحفظ حقوقه.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 يوليو 2025، والتي تناولت تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا والعمل على حل الأزمة هناك.

كما سيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي محادثات ثنائية مع كل من الشيباني وبارك على هامش الاجتماع، بهدف تعزيز التنسيق والتفاهم حول قضايا المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 يوليو 2025، والتي تناولت تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وفي سياق متصل، أعلن الأردن عن تعيين السفير سفيان القضاة سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى سوريا، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القرار.

وعبر القضاة، عبر منصة “إكس”، عن فخره وتقديره لهذه الثقة الملكية، متمنيًا التوفيق في خدمة مصلحة بلاده وعلاقاتها مع الجمهورية العربية السورية.

يُذكر أن القضاة يشغل منذ أكتوبر 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وله خبرات دبلوماسية واسعة تشمل عمله في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا وواشنطن والقاهرة وبيروت وقطر، ويحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وعددًا من الدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من مؤسسات عالمية مرموقة.

وزارة الدفاع السورية توضح حقيقة مشاهد تحركات الجيش الجديدة جنوب حلب

أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية توضيحاً بشأن انتشار مشاهد مصورة أظهرت ما زُعم أنه تحركات عسكرية جديدة للجيش السوري.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المشاهد تعود إلى تدريبات عسكرية نفذها الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، وليس تحركات قتالية فعلية كما تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وشددت الوزارة على أن المعلومات التي تم نشرها غير دقيقة ولا تعكس الواقع، ودعت جميع وسائل الإعلام إلى اعتماد أعلى درجات التحري والتدقيق قبل نشر أي بيانات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية.

كما أكدت أن قنوات التواصل الرسمية مع الجهات المختصة معروفة ومتاحة للجميع.

رئيس الحزب السوري الحر يطالب الشرع باعتماد نشيد وطني جديد ودقيقة صمت وطنية

وجه رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر، فهد المصري، رسالة رسمية إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، طالب فيها بالإسراع باعتماد نشيد وطني جديد يعبر عن هوية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد اعتماد علم الثورة رمزاً للدولة.

وأوضح المصري في رسالته أن السوريين لا يزالون ينتظرون اعتماد نشيد وطني جديد رغم مرور عدة أشهر على بداية المرحلة الانتقالية. واقترح اعتماد نشيد “في سبيل المجد” للشاعر عمر أبو ريشة أو “نشيد الأحرار” للموسيقار السوري مالك الجندلي كنشيد وطني مؤقت للدولة.

ودعا إلى تضمين النشيد والعلَم الجديدين ضمن الخيارات في الاستفتاء المرتقب على الدستور، ليختار السوريون ما يناسبهم بشكل رسمي.

كما طالب المصري باعتماد دقيقة صمت وطنية تُقام في أول يوم من الأسبوع أو في يوم آخر مناسب، تتوقف خلالها حركة السير وتُغلق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة لمدة دقيقة، تكريماً لدماء وتضحيات السوريين، مع التأكيد على وجوب تطبيق دقيقة الصمت في الاجتماعات والمناسبات الرسمية، لإبراز حضور تضحيات السوريين في كل المحافل.