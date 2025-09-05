الأردن.. تعليقات ساخرة تلاحق السفير الأمريكي الجديد في عمّان

لم تمر لحية السفير الأمريكي الجديد في الأردن، جيم هولتسنايدر، مرور الكرام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت لحيته الطويلة موجة واسعة من التعليقات الساخرة والفكاهية من قبل الأردنيين.

ورغم أن الأردن بلد يحترم التنوع والمظاهر، إلا أن سهولة تداول التعليقات حول مظهر دبلوماسي أجنبي كان لافتًا، ما دفع البعض للسؤال بطريقة طريفة عن كيفية نوم السفير وهو محتفظ بلحيته، أو مكان وضعها أثناء النوم.

وتطرقت التعليقات إلى تساؤلات حول قبول الحكومة الأردنية للاعتماد الدبلوماسي للسفير، في ظل طول لحيته، مع ربطها بطريقة فكاهية باحتمال وجود شبهات ارتباطه بجماعات معينة، وطالب البعض حتى بإصدار فتوى بشأن هذا الموضوع.

وشهدت التعليقات مقارنات طريفة بين هولتسنايدر وشخصيات تاريخية، إضافة إلى تساؤلات حول طريقة تناوله للأطعمة المحلية مثل الجميد، وسط استلهام الفكاهة الشعبية من مظهره.

في المقابل، علق البعض بآيات قرآنية مثل “سيماهم في وجوههم”، بينما أشار آخرون إلى أن مظهره أفضل من بعض الأشخاص المحليين، مع تساؤلات حول ازدواجية المعايير التي تسمح للبعض بأمور وتمنعها على آخرين.

وعبرت مجموعة من الناشطين عن استيائها من التركيز على المظهر الخارجي في وقت تعيش فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، معتبرين أن هذا التركيز مؤشر على أزمة وعي وسطحية.

كما تناولت التعليقات موضوع ازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن أصحاب اللحى من المسلمين غالباً ما يتعرضون للاتهامات والشكوك، في حين يُتغاضى عن مظهر آخرين.

وفي ظل هذا الجدل الطريف، تناول آخرون إمكانية أن يبدو السفير كشيخ تقليدي إذا قرر قص شاربه، فيما رآه آخرون يوحي بالتقوى والتدين، واقترح أحدهم أن يقص لحيته قبل وصوله إلى المطار لتفادي أي إشكاليات.

يُذكر أن البيت الأبيض أعلن سابقاً ترشيح جيمس “جيم” هولتسنايدر كالسفير فوق العادة ومفوض الولايات المتحدة لدى الأردن، ضمن حزمة ترشيحات جديدة أُحيلت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. ويشغل هولتسنايدر حالياً منصب المسؤول الأول في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، وهو دبلوماسي محترف بدرجة مستشار.