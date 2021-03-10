الأردن: تعليق الدوام بالمدارس لكافة المراحل بسبب فيروس كورونا

وزير التربية والتعليم الأردني محمد أبو قديس، أعلن أمس الثلاثاء، تعليق الدوام بالمدارس لكافة المراحل، والعودة إلى التعليم عن بعد، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، كشف فيه الأخير أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات “احترازية وتقييدية” خلال اليومين المقبلين، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي قرار أبو قديس بعد شهر واحد على بداية الفصل الدراسي الثاني، انتظم فيه طلاب المراحل الأساسية الثلاثة الأولى والثانوية العامة.‎

وبخلاف هذه المرة، علق الأردن دوام المدارس مرتين أخريين منذ بداية ظهور كورونا في مارس 2020.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المملكة 7 آلاف و72 إصابة، و59 وفاة، و4 آلاف و24 حالة تعاف.

وحتى مساء أمس الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 442.202، منها 5046 وفاة، و 375.478 حالة تعافٍ.‎وفقا للأناضول.