الأردن.. توجيه طائرة خاصة إلى تونس لنقل الدواء المضاد للملاريا

مضاد الملاريا أعطى نتائج إيجابية في معالجة الفيروس. [مدار اليوم]

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية بحسب وسائل إعلامية محلية، بأن رئيس الدولة قيس سعيد، أجرى الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني.

وتناولت المحادثة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والأردني، وتم التعرض خاصة إلى ضرورة حشد كل الجهود في مواجهة جائحة كورونا العالمية.

وقد أعلن الملك الأردني، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، عن قراره توجيه طائرة أردنية خاصة إلى تونس لنقل الدواء المضاد للملاريا الذي أعطى نتائج إيجابية في معالجة هذا الفيروس المستجد.

كما أعرب رئيس الدولة عن استعداد تونس بدورها للتعاون في هذا المجال مع أشقائها بما لديها من إمكانيات، مؤكدا على أن هذا الوضع يجب مقاربته، فضلا عن المقاربات الوطنية والثنائية، مقاربة عالمية، وهو موضوع مشروع القرار الذي أعدته تونس للعرض على مجلس الأمن الدولي.

وقد أعرب الملك الأردني عن تقديره لهذا التصور موجها الدعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة الأردن، ودعا رئيس الدولة بدوره الملك عبد الله الثاني إلى زيارة تونس.

اقترح تصحيحاً