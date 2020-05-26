الأردن.. تُسجل 3 إصابات بـ«كورونا» مع قرار رفع جزئي للحظر

سجلت وزارة الصحة الأردنية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لدى عائدين إلى البلاد، فيما قررت الحكومة رفع الحظر جزئيا اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إجراءات جديدة في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقالت الوزارة في إيجاز مشترك مع رئاسة الحكومة إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بين المقيمين في الأردن، فيما تم تسجل 3 إصابات لدى سائقي شاحنتين أردنيين قادمين عبر حدود العمري ولدى أردني قادم من دولة الإمارات، يخضع للحجر الصحي في أحد فنادق العاصمة عمان.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 711، بينما بلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي تم إجراؤها في عموم البلاد 165109.

وفي إطار الإجراءات الجديدة لتخفيف القيود، أعلنت السلطات الأردنية إلى أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيبدأ موظفو القطاع العام دوامهم وفق الدليل الإرشادي المعمم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الإيجاز إلى أن أولوية الدوام تكون للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكومية، وفي حال تطلبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتم إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختص.



أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وتحديدا القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، يكون يوم الثلاثاء يوم دوام رسمي، نظرا لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، أما بخصوص القطاعات غير المصرح لها بالعمل حتى الآن فتبقى الأمور كما هي عليه، بانتظار ما يتقرر لاحقا وفقا لتطورات الحالة الوبائية.