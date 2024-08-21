الأردن: سنتخذ إجراءات قانونية لوقف انتهاكات إسرائيل في القدس

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، “أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة”.

وأكّد الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، “ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”، محذرا من “خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام”.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، قال الصفدي إن “الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرّك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة”.

هذا وأثار دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وحوالي 3 آلاف يهودي، الأسبوع الماضي، إلى الحرم القدسي، موجة إدانات عربية ودولية.