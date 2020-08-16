الأردن.. طيور مهاجرة تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

تسببت الطيور المهاجرة التي شهدتها سماء محافظة “المفرق” شمال شرقي الأردن، في انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى تعطل آبار ضخ المياه التي تزود قضاء “السرحان” و”قصبة” المفرق بالمياه.

وقال مدير إدارة مياه المفرق، باسل بصبوص، إنه “تم إيقاف عمل الآبار لحين استقرار التيار الكهربائي نظرا لأن الفصل متكرر كل نصف ساعة”.

وأوضح أن هذه الحالة تؤثر على مضخات الآبار وتتسبب بتلفها ما ينعكس سلبا عليها في حال تشغيلها في ظل تذبذب التيار الكهربائي.

وبين أنه سيتم التنسيق والتواصل مع شركة كهرباء “إربد” لإصلاح العطل الكهربائي في أسرع وقت ممكن وجاء ذلك بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.