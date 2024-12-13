الأردن.. قتلى ومصابون بحريق في «مركز لرعاية المسنين»

اندلع حريق في مركز خاص لرعاية المسنين في الأردن، ما ادى لمقتل وإصابة العشرات.

وقالت قناة رؤيا الإخبارية الأردنية، إن “حريقا شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين (جمعية الأسرة البيضاء)، الذي يقطنه 111 نزيلا، وأسفر الحادث عن 6 وفيات، و5 إصابات بالغة، و55 إصابة متوسطة”.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “فإن المبنى الذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا قد احترق”.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، “إخلاء المسنين إلى مراكز أخرى، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم”.