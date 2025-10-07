الأردن.. مقتل 3 مسلحين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية.

وذكرت القوات المسلحة في بيان رسمي أن الحادث وقع أثناء محاولة المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير قانونية.

وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم، مما أدى إلى مقتلهم بعد اشتباك مع القوات.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة محاولات التسلل عبر الحدود الأردنية، حيث تواصل القوات الأردنية تصديها للمخاطر الأمنية على الحدود.

سقوط شظايا جسم متفجر في مدينة العقبة الأردنية دون إصابات

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، بسقوط شظايا جسم متفجر جوي في مدينة العقبة، دون أن يُسجل وقوع إصابات بشرية.

وأوضح المصدر أنه تم تضرر مركبة واحدة فقط نتيجة الحادث، بينما لم تُسجل أي أضرار بشرية.

وأشار المصدر إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام تحركت على الفور إلى الموقع، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله.