الأردن: منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة خطوة على طريق حل الأزمة السياسية

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد الصفدي في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنيةـ، أن المملكة الأردنية ستقف إلى جانب ليبيا وستستمر في دعمها لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق، بحسب البيان.

هنأ @AymanHsafadi الأشقاء في ليبيا على حصول حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب وأكد أهمية هذه الخطوة على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة الليبية واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها. وشدد على أن المملكة ستظل تقف إلى جانب ليبيا، داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي. pic.twitter.com/a2CZILflvu — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) March 10, 2021

ومنح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.