الأردن: منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة خطوة على طريق حل الأزمة السياسية

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:15 | آخر تحديث: 10 مارس 2021 - 20:16 نُشر: الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:15
ليبيا
أرشيفية
المملكة الأردنية ستظل تقف إلى جانب ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد الصفدي في بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنيةـ، أن المملكة الأردنية ستقف إلى جانب ليبيا وستستمر في دعمها لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق، بحسب البيان.

ومنح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

آخر تحديث: 10 مارس 2021 - 20:16
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