الأردن.. هروب مصاب بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 10

عدد المصابين ب فيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات. [رويترز]

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات صحفية، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات”.

وأوضح أن الحالات المكتشفة الجديدة هي لأردنيين كانا في فندق البحر الميت، والأخيرة لأردني عائد من العراق مؤخرا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الحكومة الأردنية عن تسجيل 7 حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً