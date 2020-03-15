عربي ودولي

الأردن.. هروب مصاب بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 10

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 مارس 2020 - 21:27
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات. [رويترز]

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في تصريحات صحفية، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 10 حالات”.

محتوى ذو صلة
بسبب كورونا.. تأجيل لقاء لجنة متابعة مخرجات برلين بشأن ليبيا

وأوضح أن الحالات المكتشفة الجديدة هي لأردنيين كانا في فندق البحر الميت، والأخيرة لأردني عائد من العراق مؤخرا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الحكومة الأردنية عن تسجيل 7 حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق