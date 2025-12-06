الأردن والجزائر يحسمان الموقف في كأس العرب 2025 ويقتربان من الأدوار الإقصائية

شهدت منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 تألقًا لافتًا لمنتخبي الأردن والجزائر، بعد تحقيقهما انتصارين مهمّين عززا بهما حظوظهما في بلوغ الأدوار المتقدمة من البطولة المقامة في قطر.

الأردن يواصل التألق ويفوز على الكويت 3–1

واصل المنتخب الأردني عروضه القوية في البطولة، ونجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد التفوق على المنتخب الكويتي بنتيجة 3–1، في مباراة أحكم خلالها “النشامى” السيطرة على أغلب فتراتها.

ودخل المنتخب الأردني اللقاء بثقة عالية بعد الفوز في الجولة الأولى، واستطاع تسجيل هدفين مبكرين أربكا حسابات المنتخب الكويتي. ورغم محاولات الكويت العودة إلى اللقاء بتقليص الفارق، فإن الأردن حافظ على إيقاعه الهجومي وضاعف النتيجة بهدف ثالث حسم به المباراة تمامًا.

وبهذا الفوز، رفع “النشامى” رصيدهم إلى 6 نقاط وضعَتهم في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمنوا رسميًا التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولة من نهاية دور المجموعات، في واحدة من أفضل مشاركاتهم في المسابقة.

الجزائر تمطر شباك البحرين بخماسية ويؤكد جاهزيته

في المواجهة الثانية من اليوم، قدّم المنتخب الجزائري عرضًا هجوميًا ممتعًا، وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب البحرين بنتيجة 5–1، في مباراة أظهر فيها “الخضر” تفوقًا واضحًا على المستويين الفني والبدني.

المنتخب الجزائري دخل المباراة بأسلوب ضغط عالٍ أربك الدفاع البحريني منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف كاملة. وفي الشوط الثاني، واصل سيطرته وأضاف هدفين آخرين، فيما اكتفى المنتخب البحريني بهدف شرفي من هجمة مرتدة.

الفوز العريض يعيد المنتخب الجزائري إلى الواجهة بقوة، ويضعه منافسًا مباشرًا على بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة، خصوصًا في ظل الأداء المنظم والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق.

قراءة في مشهد المجموعات بعد انتهاء مباريات اليوم

• الأردن أصبح أول المتأهلين من مجموعته، ويمتلك فرصة إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

• الجزائر يعزز رصيده بثلاث نقاط مهمة، ويبقي آماله قوية في مرافقة العراق المتصدر إلى الدور التالي.

• الكويت والبحرين أصبحت مهمتهما معقدة للغاية، وبات عليهما انتظار الجولة الأخيرة لمحاولة تحسين موقفهما.

تؤكد نتائج اليوم أن منتخبي الأردن والجزائر يمتلكان مشروعًا فنيًا واضحًا ورغبة كبيرة في الذهاب بعيدًا في البطولة، خاصة في ظل الانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية التي ظهرا بها.

الجماهير العربية باتت الآن تترقب بقية مباريات دور المجموعات لمعرفة خريطة المتأهلين، وسط إثارة كبيرة تليق بحجم البطولة.