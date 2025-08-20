الأردن وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون وإطلاق مبادرات مشتركة

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى موسكو، الأربعاء 20 أغسطس 2025، حيث عقد سلسلة اجتماعات رسمية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا، والتنسيق حول قضايا الشرق الأوسط، خاصة الوضع في فلسطين وقطاع غزة.

وأكد لافروف أن موسكو تتطلع لمشاركة الملك الأردني عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية الأولى، المقررة في 15 أكتوبر، باعتبارها فرصة للتواصل المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد لافروف على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية في فلسطين وقطاع غزة، مؤكداً أن الخطوة الأكثر إلحاحاً هي منع وقوع كارثة إنسانية، ثم العمل على تهدئة الوضع واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.

وأشار لافروف إلى ضرورة أن تتناول المفاوضات الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، مع انتقاد التدخل الغربي في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأشار لافروف أيضاً إلى أن روسيا تؤيد تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بمشاركة دول كبرى مثل الصين وأمريكا، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار المناطق الحساسة.

وأشاد الصفدي بموقف روسيا الداعم لحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق سلام دائم، وأن الأردن يثمن جهود موسكو في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذر الصفدي من مشروع “إسرائيل الكبرى”، واصفاً إياه بأنه يمثل اعتداءً على سيادة الدول، وأنه لا يتعدى كونه وهماً للمتطرفين الإسرائيليين.

وأكد الصفدي أن الأردن سيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة، داعياً العالم للوقوف مع المشروع العربي الذي يضمن الأمن والسلام أو مواجهة آثار المشروع الإسرائيلي الهدامة.

وشدد الصفدي على أن العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا تتطور بوتيرة متسارعة، وأن التواصل المستمر يعزز التعاون ويتيح إطلاق المبادرات المشتركة.