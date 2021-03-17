الأردن: وزارة الصحة توعز بتفقد مستويات الأكسجين في المستشفيات كل 6 ساعات

وزارة الصحة الأردنية أوعزت لمدراء المستشفيات بتفقد مستويات الأكسجين كل 6 ساعات، وذلك عقب حداثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الأسبوع الفائت ما أدى لوفاة 7 أشخاص.

وحث مساعد أمين وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة الدكتور طه التميمي، مدراء المستشفيات وخصوصا البشير وحمزة، على تسمية فني تخدير في كل مستشفى ليكون مسؤولا عن مراقبة خزانات الأكسجين، مشددا على ضرورة إعطاء أوامر التعبئة عندما يصبح مستوى الأكسجين 50% من سعة الخزان.

كما أصدر التميمي تعميما لجميع مدراء المستشفيات ومدراء الشؤون الصحية بالتفقد الدوري واليومي لمستويات الأكسجين في المستشفيات ومولدات الكهرباء وأنظمة “u.p.s” بالإضافة إلى مستويات المياه في المستشفيات.

وأكد التميمي أن مدير المستشفى هو المسؤول المباشر عن أي خلل في الأنظمة المذكورة.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقال على خلفية حادثة مستشفى السلط، وتم تعيين وزير الداخلية مازن فراية وزيرا للصحة بالإنابة، فيما توعد الملك الأردني عبدالله الثاني بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه المأساة. وفقا لصحيفة عمون الأردنية.