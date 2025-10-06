الأردن وسوريا.. إحباط محاولات لتهريب المخدرات وضبط مليون حبة

أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد ونُشر عبر وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، حيث أكّد البيان على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن التنسيق المشترك أسفر عن إحباط 7 محاولات لتهريب المخدرات، وضبط نحو مليون حبة مخدرة كانت معدة للترويج غير المشروع في دول المنطقة.

كما لفت البيان إلى أن التعاون بين الإدارتين أسهم في تفكيك شبكات إجرامية منظمة كانت تنشط في تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، وتم القبض على عدد من المتورطين في البلدين.

وأكد البيان أن هذه الجهود تعد نموذجاً عملياً للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية، مشيراً إلى التزام البلدين بمواصلة التنسيق لمكافحة التهريب وحماية المجتمعات من أخطار المخدرات.

وشدد على أن هذه المسؤولية لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل بعداً إنسانياً ومجتمعياً وأخلاقياً، مما يستدعي تعاوناً إقليمياً ودولياً أوسع.

انفجار قوي يهز مدينة حلب ويخلف أضرارًا مادية في حي الأشرفية

هز انفجار قوي مدينة حلب السورية، صباح اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، مما أسفر عن أضرار مادية في بعض المواقع القريبة من موقع الانفجار في حي الأشرفية.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الانفجار ناتج عن تفجير نفذته وزارة الدفاع السورية لنفق قديم في حديقة طارق بن زياد في الحي.

وأثار الانفجار حالة من الهلع بين الأهالي قبل أن يتم الكشف عن أسبابه، حيث أفادت التقارير بأنه تسبب في أضرار بمستشفى عثمان القريب من الموقع، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن النفق يقع قرب حاجز أمني مشترك بين قوى الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي كانت تسيطر عليه سابقًا.

هذا الحادث يأتي في وقت تشهد فيه مدينة حلب توترات أمنية متقطعة، مما يثير مخاوف من عودة الانفجارات إلى المدينة.

ويذكر أن قوى الأمن الداخلي السورية بدأت منذ 13 أبريل الماضي، انتشار قواتها على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في المدينة.