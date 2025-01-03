الأردن.. وفاة سيدة من العائلة الحاكمة

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الجمعة، عن وفاة سيدة من العائلة الحاكمة.

وبحسب وكالة “إرم”، “توفيت ماجدة رعد، زوجة رعد بن زيد، في العاصمة عمّان، وكانت تزوجت عام 1963، وأنجبا زيد المتزوج من سارة، ومرعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ودينا، وفراس المتزوج من دانا، وفيصل المتزوج من لارا، وفخر النساء بنت رعد”.

وبحسب الوكالة، “لماجدة ورعد أحفاد هم: شيرين، وراكان، ورعد، وصفاء، وجعفر، وهيا، وحلا، ورضوان، وحنان، وفيصل، ومريم، وعزيزة، وهاشم، ولانا، وحسين، وثريا”.

ووفق الوكالة، “ولدت ماجدة في أربوغا بالسويد في الخامس من سبتمبر عام 1942، وتلقت تعليمها في السويد، وكرّست ما يقرب من خمسة عقود من حياتها للعمل التطوعي والاجتماعي، حيث عملت على توفير الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين والأيتام، وساهمت في تأسيس مركز الحسين للأيتام، وترأست جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة”.