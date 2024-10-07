الأردن يبلّغ إسرائيل وإيران: لن نسمح بانتهاك مجالنا الجوي

نفى مصدر أردني رفيع ، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن “الأردن سيفتح مجاله الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران”.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مصدر أردني رفيع، تأكيده “أن الأردن أبلغ إسرائيل وإيران بأنه لن يسمح بانتهاك مجاله الجوي”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال في تصريح سابق، إن “الأردن لن يسمح لأي كان بانتهاك مجاله الجوي”، مضيفا: “رسالتنا واضحة للإيرانيين والإسرائيليين بأننا لن نكون ساحة معركة لأحد ولن نسمح لأي كان بانتهاك مجالنا الجوي”.

وكانت إيران أطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية أن “طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني”.

وأكدت الحكومة الأردنية أن “موقف عمان واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف”.