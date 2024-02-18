الأردن يُحبط عملية تهريب جديدة للمخدرات على حدوده مع سوريا

اعلنت الأردن عن إحباط محاولة تهريب جديدة للمخدرات على حدودها مع سوريا، مشيرة إلى ان العملية اسفرت عن مقتل مجموعة من المهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وذكر الجيش الأردني، في بيان له، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وأضاف البيان، أن العملية اسفرت عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

واكد البيان، أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

هذا ويواجه الأردن تصاعدا في عمليات ومحاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات لأراضيها من جنوب سوريا، حيث دخلت في اشتباكات عديدة مع المهربين.

وكان عقد في العاصمة الأرنية “عمّان”، أمس اجتماع وزاري ضم وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.