الأردن يدين دعوات وزير إسرائيلي لاعتقال «عباس» واغتيال مسؤولين فلسطينيين

أدانت المملكة الأردنية، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واغتيال مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، ووصفتها بأنها “تحريضا مقيتا وتهديد واضح” للقيادة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي أن تصريحات الوزير اليميني المتطرف تمثل “تعديا سافرا وتحريضا مباشرا غير مقبول”، مشددة على رفض عمان التام لأي استهداف للقيادة الفلسطينية الشقيقة بأي شكل من الأشكال.

وكان بن غفير قد صرح أمام الصحفيين الاثنين موجها كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: “إذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، يجب إصدار أوامر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية واعتقال أبو مازن”.

ودانت الخارجية الأردنية كذلك “الإجراءات التصعيدية” التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التضييق على الفلسطينيين ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بعد هجوم جديد شنه مستوطنون على إحدى القرى الفلسطينية.

وحذر الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي من “العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات، التي تنذر بتفجر الأوضاع وتهدد أمن المنطقة واستقرارها”. كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد، بما في ذلك التصريحات العنصرية الصادرة عن مسؤوليها”.

وشهدت بلدة الجبعة، الاثنين، هجوماً نفذه مستوطنون، بعد أن قامت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي بتفكيك البؤرة الاستيطانية “تسور مسغافي” جنوب القدس، مما أدى إلى اندلاع صدامات وإطلاق قنابل دخانية وصوتية.

ويذكر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي، فيما تميز السلطات الإسرائيلية بين المستوطنات القائمة والبؤر الاستيطانية التي تعتبرها غير قانونية.

هذا التحرك الأردني يأتي ضمن استمرار المملكة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض أي اعتداء على القيادة الفلسطينية، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي المحتلة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.