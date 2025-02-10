الأردن يستبق مخططات «ترامب».. مقترح قانون «مستعجل» بشأن تهجير الفلسطينيين

تسلم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الأردني، الدكتور مصطفى عماوي، “مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي”.

وبحسب وكالة “عمون”، أضاف العماوي، أن “اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة|.

وكانت كتلة حزب |جبهة العمل الإسلامي| الأردني، أعلنت أمس الأحد، التقدم رسميا إلى رئاسة مجلس النواب بمقترح مشروع قانون يحظر تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن، للوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوط التي تقودها الإدارة الأميركية على عَمان.

كما صرح رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، بأن “الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف العاهل الأردني عبد الله الثاني مكونات المجتمع الأردني ومؤسساته كافة في مواجهة الخطط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”، منددا بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير أهل غزة إلى الأردن ومصر والسعودية وسائر الدول العربية، وشدد على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية”.

وكان ترامب، كشف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع “نتنياهو” في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة، حيث أجمعوا على دعمهم لـ”حل الدولتين”.