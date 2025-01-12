الأردن يسمح للسوريين المقيمين بعدّة دول بالدخول لأراضيه.. لكن بشرط!

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة.

وبحسب وكالة “عمون”، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه “تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكتين ‏الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة، شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏”.

وأشار المصدر إلى “أن ذلك يأتي تسهيلا على السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية الأردنية “عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم من داخل وخارج المخيمات في المملكة”.

وقالت الوزارة “بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا، فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا”.

هذا “ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر إلى 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى”.