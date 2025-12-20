الأردن يشارك بالضربات ضد «داعش» في سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم السبت، مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني في تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددًا من مواقع تنظيم داعش في مناطق جنوب سوريا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن العملية نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضمن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وهدفت إلى مكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استخدام جنوب سوريا كنقطة انطلاق لتهديد الأمن الإقليمي، في ظل مؤشرات على إعادة التنظيم بناء قدراته في تلك المناطق.

وجاءت المشاركة الأردنية عقب الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم الجمعة، في مناطق متفرقة من سوريا، واستهدفت مقاتلي تنظيم داعش ومواقع أسلحته، ردًا على كمين أودى بحياة جنديين أميركيين ومترجم أميركي في مدينة تدمر بمحافظة حمص قبل نحو أسبوع، ونسبت واشنطن الهجوم إلى التنظيم، رغم عدم صدور إعلان رسمي منه بتبني العملية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها قصفت أكثر من 70 موقعًا في وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية شكّلت ضربة انتقامية قوية وناجحة ودقيقة، وأشار إلى أنها أعادت فرض السلام عبر القوة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها بمكافحة تنظيم داعش ومنع وجود أي ملاذات آمنة له داخل الأراضي السورية، وأشارت إلى استمرار تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يشكّل فيها تهديدًا أمنيًا.

وبالتزامن مع التطورات الميدانية، توغلت القوات الإسرائيلية، يوم السبت، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوب سوريا، ونصبت حاجزًا عسكريًا باستخدام خمس آليات عسكرية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية تقدمت من قاعدتها في تل أحمر الغربي باتجاه عمق القرية القريبة من الشريط الحدودي مع هضبة الجولان، وشرعت في تنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق بحق المدنيين والمارّة، وسط حالة من الترقب والحذر بين الأهالي.

وأشار المرصد إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد وتيرة التوغلات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على تثبيت نقاط مراقبة مؤقتة وتنفيذ عمليات تمشيط في القرى والبلدات المحاذية لخط وقف إطلاق النار، دون تسجيل أي اعتراض من القوات السورية المنتشرة في المنطقة.