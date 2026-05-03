الأردن يشن ضربات دقيقة ضد أوكار «تهريب المخدرات»

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، في إطار ما وصفته بعملية “الردع الأردني”.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان رسمي إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية وعملياتية دقيقة، حددت مواقع يُعتقد أنها تُستخدم كمصانع ومعامل ومستودعات لتجهيز وتهريب المواد المخدرة والأسلحة باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أن القوات نفذت ضربات دقيقة استهدفت تلك المواقع ودمّرتها بالكامل، بهدف منع وصول المواد المحظورة إلى داخل المملكة، مؤكدة أن العمليات نُفذت بأعلى درجات الدقة والاحترافية.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن شبكات التهريب تعتمد أساليب جديدة في نشاطها، مستغلة الظروف الجوية والتطورات الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها عبر الحدود.

كما لفتت إلى أن محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل تحديًا متزايدًا أمام قوات حرس الحدود والوحدات العسكرية الداعمة لها.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل نهجها الاستباقي والحاسم في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، مستخدمة كل إمكاناتها وقدراتها للتصدي لهذه العمليات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الأردني نفذ في وقت سابق ضربات داخل الأراضي السورية، استهدفت مواقع يُشتبه باستخدامها من قبل شبكات تهريب مخدرات في محافظة السويداء.

وذكرت تقارير أن الغارات طالت مستودعات ومواقع تخزين في بلدات وقرى عدة، بينها عرمان وملح وبوسان، إضافة إلى مواقع في محيط مدينة شهبا، حيث استُخدمت تلك المناطق كمراكز لوجستية لعمليات التهريب.

كما أشارت معلومات ميدانية إلى استهداف مواقع في محيط تل المسيح ودوار المفطرة في ريف السويداء الجنوبي، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي في المنطقة خلال تنفيذ العمليات.

هذا وتواجه الحدود الشمالية للأردن تحديات أمنية متكررة مرتبطة بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة، وسط تصاعد نشاط شبكات منظمة تنشط عبر الحدود السورية الأردنية.

وتعتمد عمّان في السنوات الأخيرة نهجًا أكثر حزمًا في التعامل مع هذه التهديدات، عبر عمليات استباقية دقيقة تستهدف مواقع الإنتاج والتهريب قبل وصول المواد إلى داخل أراضيها.