الأردن يضاعف الربط الكهربائي مع العراق إلى«200 ميغاواط»

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن بلاده تتجه لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق من 40 ميغاواط حالياً إلى نحو 200 ميغاواط، في خطوة وصفها بأنها استراتيجية لتبادل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.

وجاءت تصريحات الخرابشة خلال جلسة حوارية ضمن أعمال ملتقى “العراق للاستثمار”، حيث شدد على أن هذا الربط ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يمثل مساراً طويل الأمد نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، موضحاً أن الهدف يتعدى تزويد الكهرباء ليشمل استفادة كل دولة من فروقات كلفة الإنتاج.

وأوضح الوزير الأردني أن الأردن يخطط للوصول إلى الربط التزامني مع العراق، الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح.

وأشار الخرابشة إلى أن التحول الطاقي العالمي نحو الطاقة الخضراء يمثل فرصة للمنطقة لتكون مركزاً محورياً في تزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال شبكات ربط مستقبلية تمتد حتى أوروبا.

كما كشف الوزير أن الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية، ضمن مشاريع استراتيجية متكاملة مع الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالخليج وصولاً إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه المبادرات ليست مؤقتة أو فائضة، بل مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.