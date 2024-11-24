الأردن يعلّق على حادث إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية

قتل شخص، فجر الأحد، بعد أن أطلق النار على دورية أمنية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، ما تسبب في إصابة ثلاثة عناصر، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردني.

وأوضحت المديرية أن المشتبه به أطلق عيارات نارية باتجاه الدورية، مما استدعى تدخل قوة أمنية إلى الموقع. وعند محاولة المشتبه به الفرار، تمت مطاردته ومحاصرته.

وأضافت المديرية أن المشتبه به بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية، التي ردت بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتله.

وخلال العملية، أصيب ثلاثة من رجال الأمن العام بجروح، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة. وذكرت المديرية أن التحقيقات في الحادثة لا تزال جارية.

وقالت الحكومة الأردنية اليوم الأحد إن حادثة إطلاق النار التي جرت في وقت سابق اليوم بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية “تعد اعتداء إرهابيا” على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني إن “المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم”، بعد إصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم قبل مقتله بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وأضاف أن الاعتداء نفذه شخص وصفه بالخارج عن القانون ومن أصحاب السجلات الإجرامية التي لها علاقة بالمخدرات، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما شدد على أن “قوة الأردن واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، وفق تعبيره.

تفاصيل الحادثة

وفجر اليوم الأحد، أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن وأصاب 3 منهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان.

وأوضح الأمن العام الأردني أن شخصا أطلق النار على دورية في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبيّن أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني الذي لم تحدد هويته.

وسبق أن شهد محيط السفارة الإسرائيل في الأردن مظاهرات شعبية غاضبة على خلفية العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.