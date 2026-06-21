الأردن يعلن تنفيذ «أحكام الإعدام» لمدانين بقضايا إرهابية وجنائية

أكَّد وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية محمد المومني، اليوم الأحد، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا ذات طابع إرهابي وجنائي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والدستورية، واكتساب الأحكام الدرجة القطعية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تنفيذ الأحكام جرى فجر الأحد، حيث نُفِّذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 مدانين، صدرت بحقهم أحكام عن محكمة أمن الدولة، وتم تنفيذها تحت إشراف النائب العام للمحكمة، وفق المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح أن القضايا شملت ما يُعرف بـ“خلية السلط”، حيث جرى تنفيذ الحكم بحق محمود نايف موسى وأنس أنور عادل صالح، بعد إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 6 من رجال الأمن.

كما شمل التنفيذ حكمًا بالإعدام بحق إبراهيم منصور محمد، المدان في قضية إرهابية تعود لعام 2022، والتي أسفرت عن مقتل ضابط برتبة عميد.

وأضاف أن التنفيذ طال كذلك 3 مدانين في قضايا مخدرات، بعد إدانتهم بجرائم مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمات أمنية لمكافحة المخدرات خلال أعوام 2014 و2017 و2018، وهي حوادث أسفرت عن مقتل 3 من رجال الأمن.

وأكدت الحكومة الأردنية أن جميع الأحكام صدرت عن محكمة أمن الدولة بعد استنفاد طرق الطعن القانونية واستكمال الإجراءات القضائية كاملة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تشديد السلطات الأردنية على تطبيق الأحكام القضائية النهائية في القضايا التي تمس الأمن العام، خصوصًا تلك المرتبطة بجرائم الإرهاب والمخدرات والعنف ضد رجال الأمن.