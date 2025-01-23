الأردن يقدّم تسهيلات جديدة لعودة اللاجئين السوريين لأراضيهم

في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، أعلنت السفارة السورية في عمان، “عن إصدار نحو 25 ألف جواز سفر مجانا خلال أول أسبوعين من 2025”.

وقال القائم بأعمال السفارة إحسان الرمان، “إن السفارة أصدرت أيضا 15 ألف تذكرة مرور تتيح للعائلات السورية مغادرة الأردن إلى سوريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة اللاجئين السوريين”.

وبحسب قناة المملكة الأردنية، “أكد أن وزارة الخارجية السورية أصدرت تعليمات بضرورة تقديم خدمات إصدار الأوراق الثبوتية وتصديقها من السفارة بشكل مجاني، حيث أصدرت نحو 4500 وثيقة خلال أول أسبوعين من عام 2025 “وتهدف هذه الوثائق إلى تسهيل العودة للسوريين إلى بلادهم في إطار السياسة السورية لعودة اللاجئين”.

ولفت القائم بأعمال السفارة إلى “أن الأردن سمح للسوريين بمغادرة أراضيه طوعا باستخدام البطاقة الأمنية التي يحملها اللاجئون أو حتى من خلال جوازات سفر منتهية الصلاحية، مما يسهل عملية العودة دون تعقيدات”، وتوقع أن “يشهد فصل الصيف المقبل زيادة في أعداد العائدين طواعية، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي”.

وأكد الرمان على أن “موقف الأردن من وجود اللاجئين السوريين على أراضيه “ثابت وواضح”، مشددا على أن العودة ستظل طوعية كما كانت منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011”.

وأشار الرمان إلى أن “وجود تنسيق مستمر ويومي بين السفارة والإدارة السورية الجديدة ووزارة الخارجية الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تقييم ملف اللاجئين بشكل دقيق وفعال”.