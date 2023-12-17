الأردن ينفي رسميا مرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل

نفى الأردن، رسميا ما سماها “ادعاءات” تتعلق بمرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، عن مصادر لم تسمها في وزارتي النقل والصناعة والتجارة قولها “ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدا”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن “البدء بتشغيل الجسر البري من دبي عبر السعودية والأردن إلى حيفا” وذلك في ظل استهداف جماعة أنصار الله اليمنية السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

وأضافت المصادر الأردنية أن “موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل” معبرة عن رفضها لمثل هذه الادعاءات التي تهدف إلى “التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 19 الف قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.