الأردن يُؤكد ضرورة العمل لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ضرورة العمل لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية يتوافق عليه الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك، خلال لقائه أمس الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

من جانبه ثمّن باتيلي موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها.