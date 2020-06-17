الأردن يُرسل مذكرة احتجاج لإسرائيل حول المسجد الأقصى المُبارك

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار قيام سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يُشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ضيف الله الفايز، في بيان، اليوم الأريعاء، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونما، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن، ووقف الأعمال فورا.

وشدد الفايز على ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وحمّلها كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره.

وأوضح الفايز أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لايتجزأ من المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. وأرسلت الوزارة مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص الأعمال في الحائط الغربي. pic.twitter.com/7fOo7YOLC1 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) June 17, 2020