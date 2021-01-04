الأردن.. 214 ألف لاجئ يُعانون ظروفا إنسانية خاصة

اللاجئين المقيمين في الأردن من أصحاب الاحتياجات والظروف الإنسانية الخاصة بلغ عددهم 214272 من أصل 752 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب إحصائية المفوضية حتى منتصف نوفمبر الماضي، فإن اللاجئين ممن يعانون ظروفا خاصة أو احتياجات “يشكلون 28.5 % من مجموع اللاجئين في الأردن من مختلف الجنسيات، ويعاني نحو 75.4 ألف من اللاجئين أي بنسبة 10 % من مشاكل صحية خطيرة، 36.8 الف منهم وبنسبة 4.9 % لديهم احتياجات حماية قانونية وجسدية، 30.6 ألف وبنسبة 4.1 % ذوو إعاقة، 28.8 ألف وبنسبة 3.8 % أطفال معرضون للخطر، 18.1 ألف أسرة يرعاها إما الأب وحيدا أو الأم وحيدة، 14.6 ألف لاجئة معرضة للخطر، 7.2 ألف مسنون معرضون للخطر، و154 ألفا لديهم احتياجات خاصة مختلفة”.

وأضافت: “يوجد في الأردن 2515 طفلا منفصلون غير مصحوبين بذويهم”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الإحصائية إلى أن كبار السن يشكلون نحو 4.8 % من اللاجئين المقيمين في الأردن بواقع 36072 لاجئا، أما الأطفال دون سن 18 فيشكلون 46.8 % من اللاجئين في الأردن بواقع 351557 طفلا.

وأضافت: “من أصل نحو 752 ألف لاجئ في الأردن يشكل السوريون نحو 88.1% منهم بواقع 661.9 ألف، يليهم العراقيون 66.8 ألف وبنسبة 8.9 %، اليمنيون 2 % بواقع 14.6 ألف، السودانيون 6 آلاف، الصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551”.