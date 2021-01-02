الأردن.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد

وزارة الصحة الأردنية أعلنت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة في البلاد 5 إصابات.

وصرح وزير الصحة نذير عبيدات الأحد الماضي، اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمين من بريطانيا.

وأكد عبيدات لقناة “المملكة” أن المصابين وضعا في العزل الصحي منذ قدومهما.

وأوضح أن الحالتين وصلتا إلى الأردن السبت 19 ديسمبر 2020، وأجري لهما فحص الترتيب الوراثي الذي كشف أنهما مصابان بالفيروس المتحور.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.