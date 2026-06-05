الأرصاد: أجواء ساخنة تسيطر على معظم مناطق ليبيا وأمطار رعدية متفرقة بأقصى الجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الأجواء الحارة على أغلب مناطق ليبيا اليوم الجمعة، في وقت تشهد فيه بعض مناطق أقصى الجنوب، ولا سيما المناطق الحدودية، تكاثرًا للسحب تتخلله أمطار رعدية متفرقة على فترات.

وأوضح المركز أن المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستسجل سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا بعد ظهر اليوم إلى رياح غربية ثم شمالية غربية تنشط بشكل ملحوظ، خاصة على الشريط الساحلي.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى طرابلس ستتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، بينما تسجل بقية المناطق درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من مساء اليوم، ويكون التراجع أكثر وضوحًا غدًا السبت.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، توقع المركز أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 35 و41 درجة مئوية، في حين لا تتجاوز 31 درجة مئوية على الساحل الممتد من درنة إلى أمساعد، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من مساء السبت.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد أجواءً صافية إلى قليلة السحب ورياحًا متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية، مع تراجع بسيط وتدريجي متوقع اعتبارًا من يوم الأحد.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، أفاد المركز بأن السحب ستتكاثر بين الحين والآخر على جنوب الكفرة ومنطقة السارة وسلسلة جبال تيبستي والمناطق الحدودية مع تشاد، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانًا خلايا رعدية.

وأضاف أن الرياح في تلك المناطق ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاض طفيف وتدريجي بدءًا من الأحد.

ووفقًا للنظرة المستقبلية العامة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا على أغلب مناطق البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد موجة الحر التي تؤثر حاليًا في معظم المناطق.

ويُصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحديثاته الدورية للنشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات مؤثرة في حالة الطقس، مؤكدًا أن الاعتماد يكون على آخر تحديث رسمي صادر عنه.