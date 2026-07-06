الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية، بأن البلاد تشهد بداية من اليوم الاثنين 06-07-2026 أجواءً صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد، مع تسجيل ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة على المناطق الساحلية، واستمرار حالة من الاستقرار النسبي في الطقس خلال اليومين القادمين.

وفي مناطق رأس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في فترات متفرقة، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه بين شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة على باقي المناطق، مع توقع زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الأجواء ستبقى دون تغيرات كبيرة على أغلب مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار متابعة النشرات الجوية بشكل دوري وتحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.

تشهد البلاد خلال فصل الصيف تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية المعتدلة نسبيًا والمناطق الداخلية والجنوبية التي تسجل ارتفاعات كبيرة، مع تأثيرات محدودة للكتل الهوائية الرطبة على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى ظهور سحب وأمطار خفيفة في بعض الفترات، في حين تبقى الأجواء مستقرة بشكل عام في معظم أنحاء البلاد.