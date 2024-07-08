الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق الساحلية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء السائدة ستكون صيفية معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق الساحلية.

ومن المقرر أن تتراوح درجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبيًا.

وفي المقابل، ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الدواخل والوسط والجنوب، مسجلة بين 37 و42 درجة مئوية وتصل إلى 44 درجة مئوية في غدامس.

وتوقع أن تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة غد الثلاثاء، بينما ستسجل المناطق الشمالية الغربية تراجعًا في درجات الحرارة يوم الأربعاء.