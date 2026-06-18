الأرصاد: أجواء مستقرة على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات أن الأجواء ستبقى معتدلة على مختلف مناطق البلاد اعتبارًا من اليوم الخميس 18 يونيو 2026، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية واستمرار درجات الحرارة ضمن معدلات متفاوتة بين المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار تتراوح على مناطق الساحل بين 27 و30 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الداخل والجنوب درجات حرارة أعلى تتراوح بين 33 و41 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى توقع تكاثر السحب الرعدية على أغلب مناطق الجنوب الغربي خلال مساء اليوم ومساء الغد، خاصة بالمناطق الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية ومدينة غات والمناطق المجاورة لها.

وأضاف أن هذه السحب قد تصاحبها أمطار متفرقة على بعض المناطق، في ظل استمرار المتابعة الدورية للتطورات الجوية المتوقعة.

وبحسب التوقعات الصادرة عن المركز، فإن الأجواء ستستمر دون تغيرات كبيرة على معظم أنحاء البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع بقاء درجات الحرارة ضمن المعدلات المتوقعة لهذه الفترة.