الأرصاد: أجواء مستقرة نسبيًا مع استمرار الحرارة المرتفعة جنوبًا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، عن استمرار الأجواء دون تغيرات كبيرة على معظم مناطق البلاد خلال اليوم الخميس 11 يونيو 2026 وخلال اليومين القادمين، مع تسجيل درجات حرارة متفاوتة بين مختلف المناطق.

وبحسب إدارة التنبؤات الجوية بالمركز، تتراوح درجات الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الساحلية بين 27 و32 درجة مئوية، بينما تسجل على مناطق الدواخل ما بين 33 و39 درجة مئوية، في حين ترتفع على مناطق الوسط والجنوب لتتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستشهد اعتدالًا تدريجيًا، يبدأ من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، على أن يشمل هذا الانخفاض باقي مناطق الشمال الشرقي اعتبارًا من يوم السبت.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية، أوضح المركز أن السحب ستتكاثر مساء اليوم على عدد من المناطق، يصاحبها نشاط لخلايا رعدية تتخللها زخات متفرقة من الأمطار، وتشمل مناطق سيناون، الشقيقة، أجزاء من الجبل الغربي وجنوبه، ترهونة، بني وليد، مزدة، القريات، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية مع تونس.

كما تتكاثر السحب مساء يوم الغد على مناطق غدامس، الحمادة، منطقة الجفرة، جبال الهروج، وبعض المناطق الحدودية مع الجزائر، إضافة إلى غات وما جاورها والعوينات، مع فرص لهطول أمطار متفرقة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات قابلة للتحديث بشكل دوري كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.