الأرصاد: أجواء مستقرة وربيعية على معظم مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مختلف مناطق ليبيا، الثلاثاء، أجواء مستقرة تميل إلى الاعتدال، مع تباين ملحوظ في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية والجنوبية، واستمرار الطابع الربيعي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن مناطق الساحل الغربي الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستسجّل سماءً قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على الساحل، وتصل في الدواخل إلى ما بين 30 و35 درجة.

وفي الساحل الشرقي، من منطقة الخليج حتى امساعد، تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.

أما مناطق الدواخل والجنوب، بما في ذلك الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد أجواءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ودرجات حرارة مرتفعة نسبياً تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والجنوب الشرقي، مثل السرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى بين 29 و33 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء الربيعية ستستمر خلال الأيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، خاصة في مناطق الشمال الشرقي.

تُعد هذه الفترة من العام مرحلة انتقالية في ليبيا، حيث تتسم الأجواء بالاعتدال النسبي قبل دخول فصل الصيف، مع تزايد الفروقات الحرارية بين الشمال والجنوب، وهو ما ينعكس على طبيعة الطقس اليومية وحركة الرياح في مختلف المناطق.